تشييع جثمان فلسطيني استشهد إثر اصابته برصاص الاحتلال في غزة



شيع عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، 24 يونيو، جثمان شاب فلسطيني، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب، واستشهد فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الجيش الصهيوني، خلال مشاركته بمسيرة العودة وكسر الحصار شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ويدعى أسامة خليل أبو خاطر 29 عاما في مدينة خان يونس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت فجر اليوم، استشهاد "أبو خاطر" متأثرا بجراحه التي أصيب بها في البطن برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي خان يونس، الجمعة، وباستشهاد "أبو خاطر"، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص إسرائيلي منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة في 30 مارس الماضي، إلى 132، فيما جرح نحو 14 ألفا آخرين.

