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اندلاع أكثر من 20 حريقا بغلاف غزة بفعل طائرات ورقية حارقة

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 52
اندلاع أكثر من 20 حريقا بغلاف غزة بفعل طائرات ورقية حارقة

 

أعلنت قناة عبرية، مساء اليوم الأحد، 24 يونيو، أن أكثر من 20 حريقاً اندلعت منذ الصباح، في البلدات الصهيونية بـ"غلاف غزة" بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة أطلقت من القطاع، وذلك على الرغم من نشر الجيش منظومة الـ"كهروضوئية"، على طول السياج الأمني مع القطاع، بهدف مواجهة ظاهرة الطائرات والبالونات الحارقة، وأن حريقاً اندلع في أحراش غابة "شوكداه" شرق مستوطنة "بئيري" شرق المحافظة الوسطى بفعل بالون حارق أطلق من القطاع، فيما اندلع حريق آخر قرب مستوطنة "نير عام"، وحريق آخر في مستوطنة "بئيري" شرق مخيم البريج وسط القطاع بفعل بالونات حارقة.
وبعد ظهر اليوم اندلعت 3 حرائق في حقول زراعية شرق المحافظة الوسطى، فيما بلغ عن اندلاع حريق كبير في الأحراش في مستوطنة "كيسوفيم" جنوب القطاع بفعل طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة، واندلاع حريق قرب محطة الحافلات المركزية في مدينة نتيفوت التي تبعد عن غزة 20 كيلو، بفعل بالون حارق انطلق من غزة.

 

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