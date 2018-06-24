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الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 فلسطينيين خلال مداهمات متفرقة بالضفة المحتلة

منذ حوالى ساعة
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الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 فلسطينيين خلال مداهمات متفرقة بالضفة المحتلة

 


اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، 24 يونيو، 8 مواطنين فلسطينيين خلال مداهمات في مناطق متفرقة من مدن الضفة المحتلة، وداهمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم جنوب الضفة واعتقلت الشبان عياد ورمزي وخليل الهريمي ومحمود الشويكي بعد مداهمة منازلهم في شارع الصف، كما اعتقلت الشاب أنور منير أبو عليا من قرية المغير شرق مدينة رام الله.
وداهم الجنود الصهاينة مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمالا، واعتقلوا ثلاثة شبان هم: هيثم مرعي، محمد أحمد فودة، ونظام نصر خدرج.
وفي حلحول شمال الخليل، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى عرف منهم إياد باجس البو ومحمد خليل البو، كما سلمت القوات بلاغات استدعاء لعدد من الأسرى المحررين عرف منهم أيمن الجبارات وممدوح أبو عصبة، وزعمت قوات الاحتلال العثور على أسلحة في بلدة سلواد شرق رام الله ومدينة الخليل، إضافة إلى الاستيلاء على آلاف الشواكل من حلحول شمال المدينة.

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