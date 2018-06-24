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هنية يهنئ أوردغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

منذ 39 دقيقة
عدد القراءات: 82
هنية يهنئ أوردغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية


هنأ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، 24 يونيو، في بيان صادر عن حركة حماس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات التركية، أن هنية هاتف الرئيس أردوغان، وقدم له التهاني بنتائج الانتخابات.  
وأضاف إن هنية أشاد بـ"نجاح العملية الديموقراطية، متمنيا المزيد من التقدم لتركيا قيادة وشعبا، داعيا المولى له بالنجاح له في مرحلته القادمة، وأوضح أن وفدا قياديا من حماس، سوف يزور تركيا قريبا، لنقل تهاني قيادة الحركة للرئيس والقيادة التركية بنجاح العملية الديموقراطية. 

 

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