Responsive image

23º

25
يونيو

الإثنين

26º

25
يونيو

الإثنين

 خبر عاجل
  • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا
     منذ حوالى ساعة
  • الشرطة الألمانية: 25 مصابًا، حالات 4 منهم خطيرة، في انفجار دمّر مبنى بمدينة "فوبرتال" غربي البلاد
     منذ 21 ساعة
  • السلطات التركيه تتخذ اجراءات قانونيه بحق١٠ اشخاص فى ٤ولايات ،حاولوا التدخل فى سير العمليه الأنتخابيه عبر التعريف عن أنفسهم بأنهم مراقبون .
     منذ 22 ساعة
  • موقع روتر نت العبري: تقرير أولي عن تحطم طائرة اسرائيلية بمنطقة "روش عين" وسط فلسطين المحتلة
     منذ 24 ساعة
  • قوات سوريا الديمقراطية تطرد مسلحي "داعش" من الحسكة
     منذ 24 ساعة
  • مقتل قيادي في تنظيم الدولة خلال غارة أمريكية غربي العراق
     منذ 24 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:09 صباحاً


الشروق

4:50 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:32 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

العدو الصهيوني يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 72
العدو الصهيوني يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الإثنين 25 يناير ، بشن قوات الاحتلال الصهيوني ، حملات مداهمة واعتقالات استهدفت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ، ما أسفر عن اعتقال  ناشطين وأسرى محررين.

وكشف مصدر محلي لوسائل الإعلام ، إن حملة الاعتقال تركزت معظمها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن اعتقال 16 فلسطينيًا ، فيما قال جيش الاحتلال إن الاعتقالات تمت بزعم "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية"، وفق تعبير بيان صادر عنه.


ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6500 أسير بينهم 350 طفلا و62 أسيرة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني و500 أسير إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers