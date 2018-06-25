العدو الصهيوني يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الإثنين 25 يناير ، بشن قوات الاحتلال الصهيوني ، حملات مداهمة واعتقالات استهدفت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ، ما أسفر عن اعتقال ناشطين وأسرى محررين.

وكشف مصدر محلي لوسائل الإعلام ، إن حملة الاعتقال تركزت معظمها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن اعتقال 16 فلسطينيًا ، فيما قال جيش الاحتلال إن الاعتقالات تمت بزعم "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية"، وفق تعبير بيان صادر عنه.



ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6500 أسير بينهم 350 طفلا و62 أسيرة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني و500 أسير إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.