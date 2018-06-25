الأردن تُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

25 يونيو 2018

طالبت المملكة الأردنية الهاشمية ، المجتمع الدولي وكل الأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإخلاقية وإتخاذ اللازم ، لإجبار الكيان الصهيوني على إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ، ووقف انتهاكاته تجاه الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص الاستيطان.

وصرح "نضال حداد" القائم بأعمال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية بالمملكة الأردنية، بأن بلاده تؤكد مركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى، موضحًا أن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع في المنطقة، وأن تحقيق الأمن والاستقرار يستلزم إنصاف الشعب الفلسطيني عبر الاعتراف بحقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاءت تصريحات حداد خلال مشاركة وفد الاْردن في الدورة الثامنة والسبعين لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين الذي عقد الأحد بالجامعة العربية بالقاهرة.