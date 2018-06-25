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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

منذ 28 دقيقة
عدد القراءات: 78
مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى المبارك


قامت عصابات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين 25 يونيو ، باقتحام  المسجد الأقصى المبارك  تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال الصهيوني.

نفذ المستوطنين اقتحاماتهم الإستفزازية للأقصي المبارك وذلك بحماية قوات الإحتلال الصهيوني  من جهة باب المغاربة حيث مروا من أمام الجامع القبلي والساحة الأمامية للمصلى المرواني، قبل الوصول الى منطقة باب الرحمة. 

 

واقتادت قوات الاحتلال، مزارعا من داخل المسجد الأقصى المبارك، خارج المسجد من جهة باب حطة  بالإضافة إلي لإقامة طقوس وشعائر تلمودية في المنطقة، قبل الانطلاق والخروج من الأقصى من جهة باب السلسلة.

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