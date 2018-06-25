الإحتلال يشرع بهدم منشآت ومشاتل شرق القدس



قامت قوات الإحتلال الصهيوني صباح اليوم الاثنين25 يونيو بتجريف وهدم المشاتل والمنشآت الزراعية بحجة عدم الترخيص على الشارع الرئيسي في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.



واقتحمت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال، تحت حراسه قوات عسكرية البلدة في ساعة مبكرة من فجر اليوم ومنعت المواطنين التوجه الى مساجد البلدة لأداء صلاة الفجر.



وكان الاحتلال قد قام ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية وشق طرق تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية بعد أن استولى منذ عام 1967 على معظم أراضي البلدة. وقاموا بالتوسع العنصري حيث إخراجوا البلدة عن مركز مدينة القدس بجدار الضم ،ووضع بوابة حديدية على مدخل البلدة للتحكم بدخول وخروج السكان.