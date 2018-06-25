Responsive image

23º

25
يونيو

الإثنين

26º

25
يونيو

الإثنين

 خبر عاجل
  • أنباء عن تنفيذ حكم الإعدام في الشاب عبدالرحمن الجبرتي من محافظة السويس على خلفية تهم سياسية
     منذ حوالى ساعة
  • دفاع إبراهيم سليمان بـ"الحزام الأخضر" يطلب التصالح أسوة بعز وسالم
     منذ 2 ساعة
  • «إنجه» مقرا بالهزيمة: رفض النتائج يتعارض مع الديمقراطية
     منذ 3 ساعة
  • رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جرت بشكل سليم، وسنعرض النتائج النهائية على المواطنين بعد الانتهاء من التدقيقات اللازمه.
     منذ 5 ساعة
  • ارتفاع مؤشر بورصة إسطنبول المئوي في تداولات الأسبوع الجديد بنسبة 3.55 بالمئة.
     منذ 5 ساعة
  • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:09 صباحاً


الشروق

4:50 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:32 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"كتائب القسام": كشف مصير الأسرى الصهاينة يتم بشروطنا

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 96
"كتائب القسام": كشف مصير الأسرى الصهاينة يتم بشروطنا

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة الاثنين، إن "مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى الأربعة، لن يكشف خباياهم إلا بصفقة مشرفة وبشروط المقاومة".

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين 25 يناير، إن "مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى الأربعة، لن يكشف خباياهم إلا بصفقة مشرفة وبشروط المقاومة".

وأضافت "القسام"  أن "المقاومة الفلسطينية أذلت أسطورة جيش العدو، ولا يزال قادة العدو وكعادتهم يبيعون الوهم لجمهورهم وأهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة".


وأكدت في تقرير نشره موقعها الإلكتروني في الذكرى الـ12 لعملية أسرى الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط،  أن "العدو الصهيوني لم يعي الدرس الأول جيدا أو أنه يتناسى، فلا زال يعاود وبنفس الطريقة التعامل مع أسراه الذين تمكنت المقاومة من اعتقالهم".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers