"كتائب القسام": كشف مصير الأسرى الصهاينة يتم بشروطنا

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة الاثنين، إن "مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى الأربعة، لن يكشف خباياهم إلا بصفقة مشرفة وبشروط المقاومة".

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين 25 يناير، إن "مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى الأربعة، لن يكشف خباياهم إلا بصفقة مشرفة وبشروط المقاومة".

وأضافت "القسام" أن "المقاومة الفلسطينية أذلت أسطورة جيش العدو، ولا يزال قادة العدو وكعادتهم يبيعون الوهم لجمهورهم وأهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة".



وأكدت في تقرير نشره موقعها الإلكتروني في الذكرى الـ12 لعملية أسرى الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، أن "العدو الصهيوني لم يعي الدرس الأول جيدا أو أنه يتناسى، فلا زال يعاود وبنفس الطريقة التعامل مع أسراه الذين تمكنت المقاومة من اعتقالهم".