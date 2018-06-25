Responsive image

27º

25
يونيو

الإثنين

26º

25
يونيو

الإثنين

 خبر عاجل
  • أنباء عن تنفيذ حكم الإعدام في الشاب عبدالرحمن الجبرتي من محافظة السويس على خلفية تهم سياسية
     منذ 4 ساعة
  • دفاع إبراهيم سليمان بـ"الحزام الأخضر" يطلب التصالح أسوة بعز وسالم
     منذ 5 ساعة
  • «إنجه» مقرا بالهزيمة: رفض النتائج يتعارض مع الديمقراطية
     منذ 6 ساعة
  • رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جرت بشكل سليم، وسنعرض النتائج النهائية على المواطنين بعد الانتهاء من التدقيقات اللازمه.
     منذ 8 ساعة
  • ارتفاع مؤشر بورصة إسطنبول المئوي في تداولات الأسبوع الجديد بنسبة 3.55 بالمئة.
     منذ 8 ساعة
  • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:09 صباحاً


الشروق

4:50 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:32 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الأوقاف الفلسطينية تندد باقتحام وزير الاقتصاد الصهيوني للمسجد الإبراهيمي بالخليل

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 101
الأوقاف الفلسطينية تندد باقتحام وزير الاقتصاد الصهيوني للمسجد الإبراهيمي بالخليل


ندد وزير الأوقاف الفلسطيني، يوسف ادعيس، مساء اليوم الأثنين، 25 يونيو، باقتحام وزير الاقتصاد الصهيوني إيلي كوهين للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب، بحماية الشرطة، ووعد الاقتحام اعتداءً سافرًا على مشاعر المسلمين، ومسٌّ خطير بحرمة المسجد ومكانته الدينية لدى المسلمين بوصفه وقفا إسلاميا خالصا.

وقال وزير الأوقاف، إن اقتحام الوزير الصهيوني يأتي في سياق دعم المستوطنين الإرهابيين في تنفيذ مخططاتهم الداعية للسيطرة الكاملة على المسجد بكافة مرافقه، والتعامل معه ككنيس يهودي، وطالب أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة الرباط في المسجد لمنع هذه التعديات والاقتحامات التي أصبحت متزايدة.
ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45%، وآخر باليهود بمساحة 55%، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 فلسطينيا مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير من العام ذاته، ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الصهيونية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي الصهيوني. 
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers