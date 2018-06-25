الأوقاف الفلسطينية تندد باقتحام وزير الاقتصاد الصهيوني للمسجد الإبراهيمي بالخليل



ندد وزير الأوقاف الفلسطيني، يوسف ادعيس، مساء اليوم الأثنين، 25 يونيو، باقتحام وزير الاقتصاد الصهيوني إيلي كوهين للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب، بحماية الشرطة، ووعد الاقتحام اعتداءً سافرًا على مشاعر المسلمين، ومسٌّ خطير بحرمة المسجد ومكانته الدينية لدى المسلمين بوصفه وقفا إسلاميا خالصا.

وقال وزير الأوقاف، إن اقتحام الوزير الصهيوني يأتي في سياق دعم المستوطنين الإرهابيين في تنفيذ مخططاتهم الداعية للسيطرة الكاملة على المسجد بكافة مرافقه، والتعامل معه ككنيس يهودي، وطالب أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة الرباط في المسجد لمنع هذه التعديات والاقتحامات التي أصبحت متزايدة.

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45%، وآخر باليهود بمساحة 55%، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 فلسطينيا مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير من العام ذاته، ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الصهيونية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي الصهيوني.

