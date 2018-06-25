Responsive image

30º

25
يونيو

الإثنين

26º

25
يونيو

الإثنين

 خبر عاجل
  • أنباء عن تنفيذ حكم الإعدام في الشاب عبدالرحمن الجبرتي من محافظة السويس على خلفية تهم سياسية
     منذ 6 ساعة
  • دفاع إبراهيم سليمان بـ"الحزام الأخضر" يطلب التصالح أسوة بعز وسالم
     منذ 7 ساعة
  • «إنجه» مقرا بالهزيمة: رفض النتائج يتعارض مع الديمقراطية
     منذ 8 ساعة
  • رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جرت بشكل سليم، وسنعرض النتائج النهائية على المواطنين بعد الانتهاء من التدقيقات اللازمه.
     منذ 9 ساعة
  • ارتفاع مؤشر بورصة إسطنبول المئوي في تداولات الأسبوع الجديد بنسبة 3.55 بالمئة.
     منذ 9 ساعة
  • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:09 صباحاً


الشروق

4:50 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:32 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"حماس" تطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم للاجئين الفلسطينيين

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 76
"حماس" تطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم للاجئين الفلسطينيين


طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأثنين، 25 يونيو، المجتمع الدولي بالاستمرار في توفير الدعم الكافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ كي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها والقيام بواجباتها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ودعت الحركة في بيان صحفي موجه للمجتمعين في مؤتمر الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المنعقد في" نيويورك" اليوم الاثنين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم التهاون بالمخاطر المترتبة على المساس بملف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المادية والسياسية، وعلى رأسها حقهم في العيش بحرية وكرامة، والعودة إلى ديارهم ومدنهم التي هجروا منها وتعويضهم.
وأكدت على ضرورة البحث عن حلول جذرية لمشكلة "الأونروا، منوهة إلى أنه غير المقبول أن تستمر معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وأن تبقى حياتهم مرهونة بحسابات سياسية دولية، وبقرارات عنصرية أمريكية لصالح الاحتلال الصهيوني على حساب حقوقهم الثابتة.
وطالبت حركة حماس، الأمم المتحدة باتخاذ قرار مسؤول باعتماد موازنة الوكالة كجزء من موازنتها الرئيسة، داعيةً الدول العربية والإسلامية إلى الالتزام بتعهداتها ودفع ما هو مطلوب منها من موازنات لصالح الأونروا، وأشارت إلى أن تفاقم الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تنعكس بشكل دراماتيكي خطير على حياة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على خدماتها، وقالت الحركة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى تبعات استمرار هذه الأزمة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers