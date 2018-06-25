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فلسطين: الاقتحامات الصهيونية للمقدسات الإسلامية تقود إلى حرب دينية

منذ حوالى ساعة
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فلسطين: الاقتحامات الصهيونية للمقدسات الإسلامية تقود إلى حرب دينية

 

حذر مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، مساء اليوم الأثنين، 25 يونيو، من أن الاقتحامات الصهيونية للمقدسات الإسلامية تقود إلى حرب دينية طالما حذرنا منها، وقال مستشار الرئيس محمود عباس إن محاولات صهيونية لتثبيت واقع جديد في المقدسات الإسلامية بالأراضي الفلسطينية، "باطلة وليس لها أي أساس تاريخي أو ديني أو قانوني. 

وأدان الهباش، في بيان له، اقتحام وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، جنوبي الضفة الغربية، وفي وقت سابق اليوم، اقتحم كوهين، الحرم الإبراهيمي وسط إجراءات مشددة فرضها الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول للحرم، وأعاقت دخول المصلين والزوار وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة، قبل زيارته، وفي السياق، قال الهباش، إن "استمرار حكومة الاحتلال بتزوير التاريخ وتوسيع عمليات الاقتحام للمقدسات الإسلامية في الخليل والقدس يدفع بالجميع نحو الهاوية ويقودنا نحو حرب دينية طالما حذرنا من نارها وآثارها.

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