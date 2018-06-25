المحكمة الصهيونية توقف وتحتجز مواطنة تركية بعد زيارتها للقدس

قال عمر خمايسة محامي الدفاع عن المواطنة التركية، مساء اليوم الأثنين، 25 يونيو، إن السلطات الصهيونية في مطار بن غوريون بتل أبيب، أوقفت موكلته "إبرو أوزكان" (27 عامًا) في 11 من الشهر الجاري خلال عودتها من زيارة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

ومددت المحكمة العسكرية الصهيونية، للأسبوع الثالث على التوالي، توقيف مواطنة تركية جرى احتجازها بعد زيارتها لمدينة القدس في 11 يونيو الجاري، وأضاف خمايسة، أن السلطات الصهيونية أوقفت موكلته بتهمة "تهديد أمن دولة الصهيوني والاشتباه باتصالها مع منظمات إرهابية.

ولفت أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية مددت فترة توقيف "أوزكان" أسبوعًا إضافيًا للمرة الثالثة على التوالي.

وأشار خمايسة أنه اعترض رسميًا على تمديد فترة التوقيف إلا أن المحكمة رفضت قبول اعتراضه، ما دفعه لتقديم اعتراضٍ إلى محكمة "عوفر" العسكرية وهي محكمة أعلى في الضفة الغربية المحتلة، وأوضح أن "أوزكان" ستمثل غدًا أمام محكمة "عوفر". لافتًا أن مسؤولين في السفارة التركية لدى تل أبيب حضروا اليوم جلسة المحكمة.