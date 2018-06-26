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إصابة 18 فلطسينيًا خلال مواجهات مع الاحتلال شمالي الضفة

منذ 18 دقيقة
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إصابة 18 فلطسينيًا خلال مواجهات مع الاحتلال شمالي الضفة


أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، صباح اليوم الثلاثاء 26 يونيو ، بإصابة  18 فلسطينيًا بطلقات حية ومطاطية، وتعرض البعض للاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي،  خلال اقتحام المستوطنين قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين قبر يوسف بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فيما أدوا صلوات تلمودية تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وأصيبت الصحفية نسرين الشامي خلال تغطيتها للمواجهات قرب المخيم.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة قبل منتصف الليل وانتشرت في محيط القبر قبل أن تدخل الحافلات التي تقل المستوطنين.

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