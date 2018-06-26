العدو الصهيوني يطرد 16 أسرة فلسطينية من الأغوار الشمالية

قامت قوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الثلاثاء 26 يونيو ، بطرد 16 عائلة فلسطينية تسكن في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية ، إن قرارات الطرد جاءت ، بزعم إجراء الاحتلال تدريبات العسكرية لجيش في منطقة الأغوار.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "الاحتلال طرد عائلات من المنطقة ذاتها أكثر من 3 مرات خلال الشهرين الماضيين، بذريعة التدريبات العسكرية".

وفي هذا الإطار، أشار الناشط الحقوقي في منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية عارف دراغمة، إلى أن "الاحتلال طرد العائلات المذكورة المكونة من (103) أفراد من خيامهم، عند الساعة السادسة صباحا، وسيستمر الطرد حتى الثامنة مساء؛ بحجة التدريبات".