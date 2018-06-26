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حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تُجدد رفضها لصفقة القرن

منذ 37 دقيقة
عدد القراءات: 61
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تُجدد رفضها لصفقة القرن

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الثلاثاء 26 يونيو ، بيانًا تُجدد فيه رفضها التام لصفقة القرن التي تعمل الإدارة الأمريكية بمساعدة بعض الدولة العربية على تنفيذها ،  للتوصل إلى حل دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال القيادي في الركة سامي أبو زهري  إنه "لا تغيير في موقف حماس الرافض لصفقة القرن، ولكن من يتحمل المسؤولية عن محاولات الاستغلال الأمريكي لظروف غزة هو عقوبات السلطة، التي لا تقل بشاعة عن الحصار الإسرائيلي"، بحسب تعبيره.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلت الاثنين، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله إن "زعماء دول مصر والأردن والسعودية والإمارات أبدوا موافقتهم على طرح الإدارة الأمريكية ما سمتها خطة السلام المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن".

وأضاف المصدر أن هناك موقفا مشتركا بين مصر والأردن والسعودية والإمارات "بعدم الاعتراض على الخطة المقدمة حتى دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

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