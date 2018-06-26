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بلدية الاحتلال بالقدس تهدم موقفًا للمركبات ملك مواطن فلسطيني

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 69
بلدية الاحتلال بالقدس تهدم موقفًا للمركبات ملك مواطن فلسطيني

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء 26 يونيو ، بقيام بلدية الاحتلال في القدس  بهدم  موقفا للمركبات يعود لعائلة المواطن إياد رمضان بحي وادي حلوة، في بلدة سلوان، بحجة عدم الترخيص.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن عملية الهدم تمت للموقف رغم أن صاحبه هدم سقفه وأجزاء من جدرانه قبل عدة أشهر، بينما هدمت جرافات بلدية الاحتلال، اليوم سورا من صفائح "زينكو" في حي الطورجبل الزيتون المطل على القدس القديمة.

كما جرفت آليات بلدية الاحتلال طرقًا زراعية تخدم الأراضي المهدّدة بالاستيلاء عليها، كان الأهالي شقوها مؤخرًا للوصول الى أراضيهم، في بلدة العيسوية في القدس.

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