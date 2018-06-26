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الرئاسة الفلسطينية ترفض صفقة القرن

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 67
الرئاسة الفلسطينية ترفض صفقة القرن

قالت الرئاسة الفلسطينية أن خطة امريكا المنتظرة للقضية الفلسطينية المعروفة بصفقة القرن تحولت إلي صفقة غزة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني.

وقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "إن الصمود الفلسطيني والمساندة العربية أجهضت صفقة القرن الهادفة لتحويل القضية الفلسطينية إلي قضية إنسانيه.


وأضاف "ما يجري من طرح أفكار، هدفه محو الهوية الفلسطينية، وقتل المشروع الوطن"

كما حذر ابو رودينه من محاولات جعل القضية الفلسطينية قضية إنسانية، مشيراً إلي محاولات من شأنها خلق تعايش في وجود الاحتلال. 


وتشير بعض تصريحات مسؤولين أن هناك محاولات أمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بحكم شبة ذاتي في قطاع غزة مع إعطاء إسرائيل القدس المحتلة.

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