فلسطين..الهيئة العليا تدعو للمشاركة بجمعة الدم والمصير المشترك

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الثلاثاء 26يونيو ، في مؤتمر بغزة للمشاركة في جمعة "من غزة إلى الضفة.. وحدة دم ومصير مشترك".

وأكد اني الثوابتي عضو الهيئة ، علي استمرار مسيرات العودة الشعبية وصمودها بأدوات سلمية تعبيرا عن رفض الاحتلال والعمل على رفع كلفته لإستنزاف قدراته وتوسيعها لتشمل كل لأماكن،للوصول إلي الحرية والاستقلال وتعبيرا عن رفض الاحتلال وسياساته الإجرامية العنصرية.



وشدد على ضرورة خروج أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل إلى أوسع مشاركة يوم الجمعة المقبل بعد صلاة العصر مباشرة في الرابعة تأكيدا على وحدة شعبنا في كل أماكن تواجده، ووحدة الدم والمصير المشترك في مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية.