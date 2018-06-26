السفار الفلسطينية تبحث ترتيبات سفر حجاج غزة إلى السعودية عبر معبر رفح



قالت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، 26 يونيو، عقب لقاء السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، وفدًا من وزارة الأوقاف الفلسطينية تناول "ترتيبات سفر حجاج قطاع غزة"، إنها تبحث ترتيبات سفر حجاج غزة إلى السعودية عبر معبر رفح.

وأكد اللوح أن السفارة الفلسطينية ستباشر الاتصالات اللازمة لتسهيل سفر حجاج قطاع غزة بالتنسيق مع الخطوط الجوية الفلسطينية، وسيتم بحث كافة الترتيبات وآلية العمل المشترك بين السفارة ووزارة الأوقاف، والأجهزة المصرية المعنية والسفارة السعودية بالقاهرة، لإنجاز التأشيرات وكافة الإجراءات الإدارية واللوجستية ذات الصلة.

وتوجه السفير الفلسطيني بالشكر للسلطات المصرية على ما يقدمونه من دعم ومساندة وتسهيلات، مثمنًا تعاون الجهات الأمنية المصرية في خدمة حجاج بيت الله الحرام الفلسطينيين، ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013، لكنها تفتحه على فترات لعبور الحالات الإنسانية.