الطيران الصهيوني يشن غاررات على عدة أهداف في غزة

شن الطيران الحربي الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، 26 يونيو، سلسلة "غارات" على عدة أهداف في قطاع غزة؛ دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وقالت مصادر محلية إن طائرات استطلاع صهيونية شنت ثلاث غارات على أهداف شرق مدينة غزة

واستهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مصنع العصير شرقي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات، وبعدها بلحظات أغارت طائرات الاحتلال على سيارة من نوع "جيب" شرقي حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة، دون إصابات، فيما استهدفت الغارة الثالثة دراجة نارية كانت متوقفة أمام مرصد للمقاومة الفلسطينية في جبل الصوراني شرقي مدينة غزة.