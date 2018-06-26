رئيس الوزراء الفلسطيني يهنئ أوردغان على فوزه في الانتخابات

هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مساء اليوم الثلاثاء، 26 يونيو، خلال اتصال هاتفي أجراه الحمد الله مع يلدريم، نظيره التركي بن علي يلدريم، على النجاح الذي تم تحقيقه في الانتخابات، وأضافت المصادر أن الحمد الله أعرب عن شكره لتركيا على دعمها للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

بدوره أكد رئيس الوزراء التركي على أن بلاده ستواصل دعمها الحازم للشعب الفلسطيني في جميع المجالات وفي مقدمتها المحافل الدولية، وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، النتائج غير النهائية للرئاسيات والبرلمانيات التي شهدتها البلاد أمس الأول الأحد، وبحسب بيان صادر عن اللجنة، حصل "العدالة والتنمية "(الحاكم) على 41.85% من الأصوات، و"الشعب الجمهوري" على 22.48%، و"الشعوب الديمقراطي" على 11.7%، و"الحركة القومية" على 10.9%، و"إيي" على 9.89%، و"السعادة" على 1.33%، و"الوطن" على 0.23% من الأصوات، في الانتخابات البرلمانية.