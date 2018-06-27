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هآرتس: مصر ستعرض على حماس خطة ممولة دولياً لتحسين الاقتصاد بغزة

منذ حوالى ساعة
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هآرتس: مصر ستعرض على حماس خطة ممولة دولياً لتحسين الاقتصاد بغزة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس، أن مصر تخطط لتقديم عرض على ممثلي حركة حماس، يتضمن العرض خطة لتحسين الظروف الاقتصادية بقطاع غزة.
كما ذكرت الصحيفة العبرية، أن الخطة التي ستكون مموله دولياً، وتشمل انشاء منطقة صناعية بين مصر وغزة في منطقة سيناء، وحرية الحركة لسكان القطاع عبر معبر رفح، والحق في استخدام مطار العريش
وبحسب إفادة الصحيفة، فإن السلطات المصرية، ستعمل على تنفيذ هذه الخطة حتى لو رفضتها حماس، مشيرةً الى وجود نية لدى المخابرات المصرية، لاستكمال عملية المصالحة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني.
وأكدت الصحيفة وجود تعارض من القوى السياسية الفلسطينية للعرض المصري.

 

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