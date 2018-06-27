حركة فتح تؤيد حملة إسقاط صفقة القرن

عبرت حركة فتح عن دعمها المطلق للحملة الوطنية لإسقاط " صفقة القرن " والتي يقودها إناس وطنيون استشعروا الخطر الحقيقي المتربص لقضيتنا الوطنية، وعرفوا حجم المؤامرة التي تُحاك ضد شعبنا وقدسنا.

وأكد أسامه القواسمي المتحدث الرسمي باسم حركة فتح: أنه وبعد الاطلاع على أهداف هذه الحملة، والشعارات التي تحملها، فإن حركة فتح تؤكد دعمها الكامل لتلك الحملة، كما تدعو أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وبكل انتماءاته السياسية إلي تأييد الحملة على كافة المستويات، لإيصال صوت الشعب الفلسطيني.

وأضاف القواسمي موقف حركة فتح لن يتغير تجاه الأفكار الامريكية ، التي هي في حقيقتها أفكار الاحتلال.