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عمدة جوهانسبرغ يعلق عضوية مسؤولة مؤيدة لإسرائيل

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 60
عمدة جوهانسبرغ يعلق عضوية مسؤولة مؤيدة لإسرائيل

قرر هيرمان ماشابا عمدة مدينة جوهانسبرغ اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية مسؤولة الشؤون الصحية في مجلس المدينة؛ بسبب تصريحات علنية قالت فيها إن المدينة "صديقة إسرائيل"
وقالت عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ مفو فالاتسي خلال فعالية مؤيدة لإسرائيل نهاية الأسبوع الفائت"أوّد أن أعلن انني صديقة لإسرائيل وأن مدينة جوهانسبرغ صديقة لإسرائيل"
وقرر عمدة المدينة هيرمان ماشابا، تعليق نشاط فالاتسي، بانتظار التحقيق في السياق الكامل والمناسب الذي جاءت فيه هذه التصريحات
.
وكانت جنوب أفريقيا قررت الشهر الفائت استدعاء سفيرها لدى اسرائيل بعد مقتل 52 فلسطينياً في غزة خلال تظاهرات رافضة لافتتاح السفارة الأميركية في القدس
يذكر أن فالاتسي عضو في التحالف الديمقراطي المعارض والذي يحكم مدينة جوهانسبرغ المركز الاقتصادي الكبير في جنوب إفريقيا ويؤيد الحزب المعارض، حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

 

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