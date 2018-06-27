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مظاهرات حاشدة بالضفة المحتلة لوقف الإجراءات العقابية على غزة

منذ حوالى ساعة
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مظاهرات حاشدة بالضفة المحتلة لوقف الإجراءات العقابية على غزة

 

 

انطلقت مظاهرات حاشدة وسط مدينة طولكرم بالضفة المحتلة، مساء اليوم الإربعاء، 27 يونيو،  لمطالبة السلطة بوقف كافة الإجراءات العقابية التي تفرضها على قطاع غزة، وعشرات النشطاء والشبان شاركوا في التظاهرة التي انطلقت على دوار جمال عبد الناصر وسط مدينة طولكرم.
ورفع المتظاهرون لافتات تنادي برفع العقوبات فوراً، ودعم صمود أهالي قطاع غزة، للتصدي للعدوان الصهيوني، والمؤامرات الأمريكية الصهيونية على قضيتنا الفلسطينية، وتشهد الضفة المحتلة، ومدن عالمية حراكاً واسعاً لمطالبة السلطة برفع العقوبات عن قطاع غزة، ووقف كافة الإجراءات بحق الأهالي والموظفين.

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