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ضبط 11 ألف لتر سولار لبيعها في السوق السوداء

منذ 5 يوم
عدد القراءات: 308
ضبط 11 ألف لتر سولار لبيعها في السوق السوداء


تمكنت الإدارة التموينية بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الإربعاء، 27 يونيو، من خلال حملة للرقابة على الاسواق ومحطات تمويل السيارات والمخابز المدعمة، من ضبط11 ألف لتر سولار، قام صاحب محطة وقود بتجميعها لبيعها فى السوق السوداء.

 

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