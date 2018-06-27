ضبط 11 ألف لتر سولار لبيعها في السوق السوداء



تمكنت الإدارة التموينية بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الإربعاء، 27 يونيو، من خلال حملة للرقابة على الاسواق ومحطات تمويل السيارات والمخابز المدعمة، من ضبط11 ألف لتر سولار، قام صاحب محطة وقود بتجميعها لبيعها فى السوق السوداء.