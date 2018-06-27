عريقات يدعو إلى تمكين الحكومة من العمل في غزة



دعا صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حركة حماس، مساء اليوم الإربعاء، 27 يونيو، خلال لقاء لعريقات بثه تلفزيون فلسطين، إلى الاستجابة لدعوات إنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة.

وقال عريقات إن اللجنة التي انبثقت عن اجتماع القيادة منتصف مايو الماضي، لحل الإشكاليات الفلسطينية، ستقدم توصياتها خلال أيام، وأن المطلوب الآن هو حل قضايا غزة بشكل جذري، وإزالة أسباب الانقسام، من أجل مواجهة صفقة القرن.

وأشار أن الإدارة الأمريكية تريد إقامة دولة في غزة، مع بقائها محاصرة، وفي 16 مايو الماضي، أعلن عريقات تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لجنة لإزالة أسباب الانقسام الفلسطيني المستمر منذ سنوات بين غزة والضفة، عقب اجتماع القيادة برام الله.

وكشف عريقات عن توقيع الرئيس محمود عباس على انضمام فلسطين لثماني وكالات دولية، فيما سيوقع على الانضمام لعدد آخر، خلال الأيام القادمة، وحول تحديد علاقات السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني، أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا، قال إنها قيد البحث، لكنها مسألة معقدة جدًا.

