الاحتلال الصهيوني يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة



قامت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الخميس 28 يونيو ، شن حملة مداهمات واعتقالات استهدفت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ، ما أسفر عن اعتقال 17 فلسطينيا، حسبما أفادت نادي الأسير .

وأفادت النادي في بيانه ، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة حلحول في محافظة الخليل، كما اعتقلت خمسة آخرين من محافظة نابلس، وثلاثة من محافظة بيت لحم، وثلاثة آخرين من محافظة طوباس، إضافة إلى اثنين آخرين من محافظة رام الله.

من ناحية أخرى، أصيب فلسطينيان اثنان، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهما شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية "إن فتيين أصيبا بقصف مدفعي إسرائيلي جنوب قطاع غزة، حيث وصفت جروح أحدهم بالخطيرة"، موضحة أن الطواقم الطبية نقلتهما إلى مستشفى أبو يوسف النجار لتلقي العلاج اللازم.