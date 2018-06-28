استشهاد فتى جراء قصف الاحتلال لشرق رفح

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس 28 يونيو إن فتى ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الشبان شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت الناطق باسم الصحة أشرف القدرة أن الفتى عبد الفتاح مصطفى محمد أبو عزوم 17 عامًا استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في رأسه.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت قذيفة مدفعية صوب مجموعة من المواطنين قرب السياج شرق رفح جنوب قطاع غزة ما أسفر عن إصابة الفتى أبو عزوم بجراح خطيرة إضافة لإصابة شاب آخر.

وباستشهاد "أبو عزوم" يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص إسرائيلي، منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة في 30 مارس الماضي، إلى 133شهيدا .