سجون الاحتلال الصهيوني..600 حالة تعذيب وإنتهاك ضد الصحفيين منذ منتصف العام الجاري

ادانت لجنة دعم الصحفيين اليوم الخميس،28 يونيو في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب أعمال العنف والإنتهاكات التي تقوم بها قوات الإحتلال الصهيوني ضد الصحفيين.



وطالبت اللجنة تقديم الإحتلال وجنوده للمساءلة والمحاسبة أمام العدالة وإرسال لجنة تقصي حقائق لفلسطين لكشف استمراره في الانتهكات التي يقوم بها خاصة في قطاع غزة حيث استشهد أثنان من الصحفيين وأصيب العشرات بالرصاص الحي والقناصة بالرغم من اتفاقية 1948 لمناهضة التعذيب ونفاذها منذ 26 يونيو/حزيران 1987.



وبينت اللجنة، أن الاحتلال الصهيوني يخالف ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف ويمارس أعمال العنف ضد الصحفيين والمدنيين ويمارس عدوانه وجرائمه المنظمة على مرمى ومسمع من العالم حيث استخدم كل أنواع الأسلحة والتعذيب المحرمة دولياً تجاه الحريات الإعلامية علي أرض فلسطين حتي يمنع وصول صورة البشعة للعالم من سلب ونهب



ورصدت اللجنة (468) حالة انتهاك بحق الإعلاميين من قبل قوات الاحتلال االصهيوني،وبلغت عدد الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية( 132)، وقتل الصحفيين ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين والكثير من اجل اقصائهم وابعادهم عن الميدان ومنع عمليات التغطية، والاعتداء عليهم بالقتل والاصابة المباشرة التي تسببت في اعاقات دائمة لعدد من الصحفيين، والتهديد وغيره

وبلغت الاصابات (209) حالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام الحالي2018، من خلال استهدافهم بالرصاص الحي او المغلف والغاز السام وما يقارب من (176) إصابة اثناء تغطية مسيرات العوة بقطاع غزة و(62 ) حالة اعتقال واحتجاز واستدعاء و (29 ) حالة لا يزالون في سجون الاحتلال.