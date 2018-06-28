إحباط محاولة انتحار طالب داخل لجنة امتحانات ثانوية عامة بالمحلة

نقلت بوابة اليوم السابع الإلكترونية حدوث محاولة انتحار لطالب بلجنة مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بإدارة غرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية اليوم الخميس 28 يونيو، وقد تمكن رئيس اللجنة من إحباط محاولة الطالب الذي يدعى "ا.ش.م" من إلقاء نفسه من الطابق الثاني، بعد أن خرج من اللجنة أثناء سير امتحان مادة الكيمياء وحاول القفز من أعلى السور، لإجبار المراقبين على تمكينه من الغش.

وتمكن رئيس اللجنة من تهدئته والسيطرة عليه وإدخاله للجنة مرة أخرى، ولم يكتف الطالب بذلك بل قام بالشطب على ورقة الإجابة وكتب عليها "لا أعتد بهذا الامتحان"،​ فقام رئيس اللجنة بتوقيع الطالب على إقرار بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم إخطار الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالواقعة.

انتقل نائب مأمور قسم ثان المحلة للمدرسة، واصطحب الطالب للقسم لتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار مدير أمن الغربية بالواقعة.

كما شهدت إدارتا كفر الزيات وزفتى التعليمية بمحافظة الغربية، إصابة طالبتين الأولى بإغماء والثانية بنهيار عصبى، أثناء امتحان مادة الكيمياء، وتم نقلهن بسيارات إسعاف للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إخطاراً من غرفة العمليات بإصابة طالبة بانهيار عصبي داخل لجنة بإدارة زفتى التعليمية، وإصابة طالبة أخرى بإغماء داخل إحدى لجان إدارة كفر الزيات، وتم استدعاء الاسعاف، ونقلهن للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرير مذكرتين بالواقعتين.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجاري وتنتهي 1 يوليو المقبل، ويؤدي قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويؤدي الامتحانات في الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة في شعبة العلمي رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدي الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب في مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا في معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا في السجون.