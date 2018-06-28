اصابة 5 طلاب ثانوية عامة في امتحاني الكيمياء والجعرافيا بالدقهلية

وتلقّى إسعاف الدقهلية، مساء اليوم الخميس، 28 يونيو، عددًا من البلاغات بحالات إصابة في عدة لجان بمادتى الكيمياء والجغرافيا في امتحانات الثانوية العامة، حيث اصيب 5 حالات بين الطلاب والطالبات والمصححين.

وتلقّى بلاغًا بإغماء الطالبة منى جمال محمد، 18 سنة، بلجنة مدرسة اللاوندى الابتدائية في أجا، وأصيبت الطالبة أميرة عبدالنبي عبدالعزيز 18 سنة، بلجنة المدرسة الإعدادية بنين، بهبوط عام، وبلاغًا آخر بإصابة الطالب محمد مجدى بركات، 18 سنة، بلجنة بدواى، بأزمة صدرية، وأصيب المصحح أيمن فوزي ناصر، 53 سنة، في كنترول الثانوية العسكري، بمغص معوي.

كانت قد أصيبت، صباح اليوم، الطالبة رضوى السعيد عطية، 17 سنة، بلجنة الثانوية بنات في السنبلاوين، بقيء وإسهال، وتم على الفور توجيه سيارات الإسعاف لأماكن البلاغات، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة منهم؛ لتلقّي العلاج اللازم.



