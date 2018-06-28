Responsive image

32º

2
يوليو

الإثنين

26º

2
يوليو

الإثنين

 خبر عاجل
  • وفاة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد
     منذ 4 ساعة
  • مراسل الشهاب: المقاومة تطلق النار على جنود الاحتلال بالتزامن مع اختطافهم الشبان المصابين شرق رفح جنوب قطاع غزة
     منذ 4 ساعة
  • تعيين اللواء محسن عبدالنبي مديراً لمكتب "السيسي" قائد النظام العسكري
     منذ 7 ساعة
  • انتحار فتاة عشرينية تحت عجلات مترو محطة ماري جرجس
     منذ 7 ساعة
  • اليوم.."المركزي" يقترض 3 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة
     منذ 9 ساعة
  • إضراب سائقي خط "المنصورة - طناح" بسبب التعريفة
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:11 صباحاً


الشروق

5:52 صباحاً


الظهر

12:58 مساءاً


العصر

4:34 مساءاً


المغرب

8:05 مساءاً


العشاء

9:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

اصابة 5 طلاب ثانوية عامة في امتحاني الكيمياء والجعرافيا بالدقهلية

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 287
اصابة 5 طلاب ثانوية عامة في امتحاني الكيمياء والجعرافيا بالدقهلية

 

وتلقّى إسعاف الدقهلية، مساء اليوم الخميس، 28 يونيو، عددًا من البلاغات بحالات إصابة في عدة لجان بمادتى الكيمياء والجغرافيا في امتحانات الثانوية العامة، حيث اصيب 5 حالات بين الطلاب والطالبات والمصححين.
وتلقّى بلاغًا بإغماء الطالبة منى جمال محمد، 18 سنة، بلجنة مدرسة اللاوندى الابتدائية في أجا، وأصيبت الطالبة أميرة عبدالنبي عبدالعزيز 18 سنة، بلجنة المدرسة الإعدادية بنين، بهبوط عام، وبلاغًا آخر بإصابة الطالب محمد مجدى بركات، 18 سنة، بلجنة بدواى، بأزمة صدرية، وأصيب المصحح أيمن فوزي ناصر، 53 سنة، في كنترول الثانوية العسكري، بمغص معوي.
كانت قد أصيبت، صباح اليوم، الطالبة رضوى السعيد عطية، 17 سنة، بلجنة الثانوية بنات في السنبلاوين، بقيء وإسهال، وتم على الفور توجيه سيارات الإسعاف لأماكن البلاغات، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة منهم؛ لتلقّي العلاج اللازم.
   
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers