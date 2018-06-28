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اصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي اتجاه الغردقة

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 246
اصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي اتجاه الغردقة


تلقى أمن سوهاج، مساء اليوم الخميس، 28 يونيو،  إخطارا من أخميم يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي، أدى إلى أصابة 10 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه الغردقة.
وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم ن هـ ج 6278 قيادة المدعو" م أ م" 26 سنة سائق ويقيم بناحية آبار الوقف، دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده نتيجه انفجار الإطار الخلفي، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة و9 آخرين من مستقلي السيارة وتبين أن جميعهم مصابون بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وأخميم المركزي وصرح لهم بالخروج عقب تلقيهم العلاج اللازم عدا الأخير تم حجزه.

 

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