محكمة الاحتلال تمدد توقيف تركية زارت القدس

قامت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس 28 يونيو، بتمديد فترة توقيف المواطنة التركية إبرو أوزكان حتى الأول من يوليو القادم، بعد احتجازها في مطار "بن جوريون" بتل أبيب أثناء عودتها من زيارة للقدس في 11 يونيو الجاري.

وقال عمر خمايسة محامي الدفاع عن المواطنة التركية، إنّ محكمة عوفر العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، رفضت طلب إخلاء سبيل أوزكان.

وأضاف خمايسة أنّ موكلته تقدّمت بشكوى إلى محكمة عوفر خلال جلسة يوم الثلاثاء الفائت، ضدّ فريق التحقيق الذي سخر من تركيا خلال عملية التحقيق معها.

وأكّد خمايسة أنه التقى مع أوزكان وأنها تتمتع بمعنويات عالية، ولم تخضع لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي خلال فترة توقيفها.

وأوضح خمايسة أنّ سلطات الاحتلال أوقفت أوزكان بتهمة "تهديد أمن الكيان الصهيوني والاشتباه باتصالها مع منظمات إرهابية"، وأن موكلته رفضت تلك الاتهامات.