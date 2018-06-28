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تشيع جثمان فلسطيني استشهدا متأثرا باصابته في قصف للاحتلال

منذ حوالى ساعة
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تشيع جثمان فلسطيني استشهدا متأثرا باصابته في قصف للاحتلال


شيع العشرات من الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، 28 يونيو، جثمان فتى فلسطيني استشهد متأثراً بإصابته جرّاء قصف مدفعي صهيوني، فجر اليوم، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الفتى عبد الفتاح أبو عزوم 17 عاماً بمدينة رفح جنوبي القطاع.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ظهر اليوم عن استشهاد الفتى الفلسطيني، أبو عزوم، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في رأسه فجر اليوم بمدينة رفح، وباستشهاد أبو عزوم يرتفع إلى 133 عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص إسرائيلي، منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة في 30 مارس الماضي. 

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