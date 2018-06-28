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الاحتلال الصهيوني يماطل في علاج الأسيرة الفلسطينية "الجعابيص"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 92
الاحتلال الصهيوني يماطل في علاج الأسيرة الفلسطينية "الجعابيص"

قالت الأسيرة إسراء جعابيص (32 عاما)، اليوم الخميس 28 يونيو من القدس، إنها بحاجة لإجراء عدّة عمليات جراحية، وأن إدارة معتقل "هشارون" تماطل في تحويلها إلى المشفى.

وبيّنت الأسيرة جعابيص خلال زيارة محامي نادي الأسير الفلسطيني لها في المعتقل؛ أنها بحاجة لعمليات جراحية وتجميلية في اليدين والأذن والوجه، وبحاجة لعلاج في الأسنان، إضافة إلى ضرورة تزويدها ببدلة تبريد الحروق.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسيرة جعابيص بتاريخ 10 أكتوبر 2015؛ بعد إطلاق النار على سياراتها ما أدّى الى انفجارها وإصابتها بحروق شديدة شوّهت وجهها ورأسها وصدرها وبترت أصابعها، وحكمت سلطات الاحتلال عليها بالسجن لمدة (11) عاماً، علماً أنها أم لطفل.

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