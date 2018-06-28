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الاحتلال الصهيوني يقصف صاروخا باتجاه أرض زراعية قرب غزة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 106
الاحتلال الصهيوني يقصف صاروخا باتجاه أرض زراعية قرب غزة


قصفت طائرة صهيونية، مساء اليوم الخميس، 28 يونيو، مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه المستوطنات، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأن طائرة عسكرية صهيونية أطلقت صاروخًا باتجاه أرض زراعية، تواجد فيها مجموعة من مطلقي الطائرات والبالونات الحارقة شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
ويواجه الاحتلال معضلة، في التصدي لظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لغزة، التي بدأت بالتزامن مع انطلاق مسيرات "العودة"، نهاية مارس الماضي، ويسود جدل في تل أبيب حول سبل مواجهة الظاهرة، إذ يرى بعض أركان الحكومة ومنهم رئيسها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ضرورة تجنب قتل مطلقي الطائرات لتأثير ذلك السلبي على صورة إسرائيل عالميا، فيما يرى وزراء آخرون مثل نفتالي بينيت، وجلعاد أردان، بضرورة السماح للجيش بقتلهم.
وناقش مجلس الكيان الصهيوني الوزاري المصغر، قضية الطائرات الورقية والبالونات الغزية المشتعلة، لكنه لم يصدر أية قرارات تتعلق بها، وحسب معطيات كشفتها لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الصهيوني، الأسبوع الماضي، فإن الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من القطاع، أسفرت عن اندلاع أكثر من 400 حريق بتلك المستوطنات.
 

 

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