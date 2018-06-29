الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في موجة جديدة من مسيرات العودة



يستعد الفلسطينيون ، اليوم الجمعة 29 يونيو ، للمشاركة في فعاليات الجمعة الرابعة عشر على التوالي ، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار تحت شعار "جمعة من غزة إلى الضفة.. وحدة دم ومصير مشترك" وذلك لـ"مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار في بيان لها الفلسطينيين للمشاركة الواسعة اليوم في غزة والضفة والغربية والقدس والداخل المحتل، وستبدأ فعاليات اليوم عند الساعة الرابعة والنصف عصرا في جميع مخيمات العودة الخمس المنتشرة شرقي القطاع.

وأكدت أن " المسيرات جاءت دفاعا عن حق العودة المقدس، غير القابل للمساومة عليه، وحتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية في العودة والحرية والاستقلال".

وأوضحت أن " مسيرات العودة شعبية بأدوات سلمية تعبيرا عن رفض الاحتلال وسياساته الإجرامية العنصرية، ورفضا لمحاولات الأمريكية كافة لفرض حلول تنتقص من حقوق شعبنا الوطنية".

وشددت على وجوب "رفع الإجراءات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، والعمل بكل ما أمكن لرفع الحصار الصهيوني الظالم المفروض عليه منذ اثني عشر عاما".

كما حذرت بشدة، من "أية محاولات لاعتبار صفقة القرن أمرا واقعا والتساوق معها، وإقدام بعض الدول على إجراءات تطبيعية تضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال"، مطالبة "القوى الوطنية والإسلامية كافة وخاصة حركتي فتح وحماس، للعمل على إنجاز المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات الوطن وإجراء الانتخابات، وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وصولا لوحدة وطنية تؤسس لشراكة حقيقية".

والجدير بالذكر ، إن مسيرات العودة قد أطلقت في يوم 30 مارس الماضي، تزامنًا مع ذكرى "يوم الأرض" .