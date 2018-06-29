Responsive image

22º

29
يونيو

الجمعة

26º

29
يونيو

الجمعة

 خبر عاجل
  • داخلية النظام العسكري تعلن تصفية 6 مواطنين من محافظة البحيرة
     منذ 20 ساعة
  • عباس كامل يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا لجهاز المخابرات العامة
     منذ 21 ساعة
  • بوتين يعلن سحب 27 طائرة ومروحية و1140 جندي من سوريا .
     منذ 21 ساعة
  • مقتل 30 حوثيًّا في غارات للتحالف على مواقع بالتحيتا
     منذ 22 ساعة
  • مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة على طريق السويس - السخنة
     منذ 22 ساعة
  • الأرصاد: درجات الحرارة توالى انخفاضها غدا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
     منذ 22 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:10 صباحاً


الشروق

4:51 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:33 مساءاً


المغرب

7:05 مساءاً


العشاء

8:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في موجة جديدة من مسيرات العودة

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 43
الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في موجة جديدة من مسيرات العودة


يستعد الفلسطينيون ، اليوم الجمعة 29 يونيو ، للمشاركة في فعاليات الجمعة الرابعة عشر على التوالي ، ضمن  مسيرات العودة وكسر الحصار تحت شعار "جمعة من غزة إلى الضفة.. وحدة دم ومصير مشترك" وذلك لـ"مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار في بيان لها  الفلسطينيين للمشاركة الواسعة اليوم في غزة والضفة والغربية والقدس والداخل المحتل، وستبدأ فعاليات اليوم عند الساعة الرابعة والنصف عصرا في جميع مخيمات العودة الخمس المنتشرة شرقي القطاع.

وأكدت أن  " المسيرات جاءت دفاعا عن حق العودة المقدس، غير القابل للمساومة عليه، وحتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية في العودة والحرية والاستقلال".

وأوضحت أن  " مسيرات العودة شعبية بأدوات سلمية تعبيرا عن رفض الاحتلال وسياساته الإجرامية العنصرية، ورفضا لمحاولات الأمريكية كافة لفرض حلول تنتقص من حقوق شعبنا الوطنية".

وشددت على وجوب "رفع الإجراءات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، والعمل بكل ما أمكن لرفع الحصار الصهيوني الظالم المفروض عليه منذ اثني عشر عاما". 

كما حذرت بشدة، من "أية محاولات لاعتبار صفقة القرن أمرا واقعا والتساوق معها، وإقدام بعض الدول على إجراءات تطبيعية تضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال"، مطالبة "القوى الوطنية والإسلامية كافة وخاصة حركتي فتح وحماس، للعمل على إنجاز المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات الوطن وإجراء الانتخابات، وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وصولا لوحدة وطنية تؤسس لشراكة حقيقية".

والجدير بالذكر ، إن مسيرات العودة قد أطلقت في يوم 30 مارس الماضي، تزامنًا مع ذكرى "يوم الأرض" .

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers