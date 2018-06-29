وفاة طفل بطلق خرطوش بالرأس وإصابة آخر في حفل عرس بقرية بالشرقية

توفي طفل متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالرأس، فيما أصيب آخر بخرطوش باليد، أثناء حضورهما بحفل عرس بقرية بني شبل بالشرقية، مساء أمس الخميس 28 يونيو، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق، للتحقيق.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة " عبد الله رف" 14 سنة، وطفل آخر، أثناء حضورهما مع عدد من الأطفال بقرية بنى شبل مركز الزقازيق، لمشاهدة حفل عرس بالقرية، قام "جودة ص ج" 20 سنة أحد الشباب بالقرية، بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزته ابتهاجا بالعرس، فإصابات الأعيرة طفلين، توفي أحدهما متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالرأس، فيما أصيب الثانى بخرطوش باليد، وتم التحفظ على جثة الأول بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.