موت سائق وإصابة مرافقه في حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

توفي سائق وأصيب مرافقه بإصابات متفرقة، اليوم الجمعة 29 يونيو، إثر انقلاب السيارة التي كانا يستقلانها على طريق رملة الانجب شما بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ومتوفٍ ومصاب بطريق رملة الإنجب شما دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل منوفية بالمقطورة، قيادة " ك. ع. م " 33 سنة، سائق ومقيم مدينة سرس الليان، واصطدامها بجزء من الحاجز الأسمنتي للطريق الإقليمي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة متأثراً بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وإصابة مرافقه " ح . أ . م" 18سنة، تباع السيارة، ومقيم بذات الناحية بكدمات متفرقة بالجسم، وكدمة وتورم واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أشمون العام.

حدثت تلفيات بالسيارة، وتم التحفظ عليها، وكذا بمواسير الطريق الإقليمي والحاجز الأسمنتي، وبسؤال كل من شقيق المتوفى "السيد" 43 سنة، عامل زراعي والمصاب، ومقيمان بذات الناحية، رويا بمضمون ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور بالطريق، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.