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حماس تنفي وجود وساطة قطرية بين الحركة والكيان الصهيوني بشأن الأسرى

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 72
حماس تنفي وجود وساطة قطرية بين الحركة والكيان الصهيوني بشأن الأسرى

 

أكد  قيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، اليوم الجمعة 29 يونيو ، عدم صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود وساطة قطرية بين الحركة والكيان الصهيوني بشأن تحسين أوضاع القطاع المحاصر ، مقابل معلومات عن الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.


وقال المصدر القيادي -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- في تصريحات صحفية  إن "ما يتم ترويجه بخصوص موافقة حماس على عرض قطري غير صحيح"، رافضا تقديم مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

وقد تداولت وسائل إعلام ، تقارير تزعم بأن هناك وساطة قطرية بين "حماس" و الكيان الصهيوني ، لإبرام اتفاق لتحسين أوضاع القطاع ، يتضمن  قيام الحركة بتقديم تسجيل مصور مدته 30 ثانية يتحدث عن وضع الجنود الأسرى لدى المقاومة، مقابل إطلاق سراح 46 أسيرا فلسطينيا ممن اعتقلوا بعد إطلاق سراحهم في صفقة شاليط بضمان عدم اعتقالهم ثانية.

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