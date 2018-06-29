سرقة كابلات كهربائية و3 أعمدة إنارة في بني سويف



تلقى مباحث ببا جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة، 29 يونيو، بلاغا بقيام مجهولين بإسقاط 3 أعمدة إنارة من طريق العجرة شرق النيل، وسرقة كابلات كهربائية بطول 800 متر.

وتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمينـ واشتكى الأهالى من حادث السرقة، مما جعل الطريق مظلما تماما نظرا لانقطاع التيار الكهربائى به، وقد تم تحرير محضر بمعرفة مجلس قروى جزيرة ببا بخصوص واقعة السرقة.

وتم إبلاغ الجهات والنقاط الأمنية والمرورية بالمحافظة، لكشف غموض الحادث، والقبض على المتهمين، تحت إشراف اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن بالمحافظة.

