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إصابة 35 متظاهر قرب الحدود مع غزة

منذ حوالى ساعة
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إصابة 35 متظاهر قرب الحدود مع غزة

أُصيب 35 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة بالاختناق، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة "أشرف القدرة"، إن 35 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز المدمع، شرقي غزة من بينهم ثلاثة مسعفين.

توجه فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 133 فلسطينياً وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

 

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