تنفيذ 98 عملية إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في سوهاج



تمكن أمن سوهاج، مساء اليوم الجمعة، 29 يونيو، من تأمين تنفيذ 98 عملية إزالة خاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية والمبانى بدون ترخيص والرى والصرف وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وذلك بعدد من المراكز والأقسام، كما تم تأمين تنفيذ "21 " حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31 أحوال المركز بتاريخه وبمركز شرطة المنشاه تم تأمين تنفيذ " 8 " أحكام وقرارات قضائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 39 أحوال المركز، وبمركز شرطة ساقلته تم تأمين تنفيذ " 17 " حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال المركز.

وتمكنت أيضًا بمركز شرطة طهطا من تأمين تنفيذ حكم قضائى بقسم شرطة طهطا، وتم تأمين تنفيذ "4" حالات تعد على الأراضى الزراعية وبمركز شرطة جهينة تم تأمين تنفيذ حالة تعد على الأراضى الزراعية وبمركز شرطة سوهاج، وتم تأمين تنفيذ "4" حالات تعد على الأراضى الزراعية، وتأمين تنفيذ حالتى تعد على أملاك الدولة، وبقسم شرطة ثان سوهاج، وتأمين تنفيذ "4 " قرارات صادرة من حى شرق سوهاج، تأمين تنفيذ "4" حالات تعد علي الأراضي الزراعية وبمركز شرطة أخميم تم تامين تنفيذ "4" حالات تعد علي منافع الري والصرف وبمركز شرطة دار السلام تم تامين تنفيذ "3" حالات تعد علي الأراضي الزراعية وبقسم شرطة جرجا تم تأمين تنفيذ "25" حالات إزالة لمبانى بدون ترخيص .