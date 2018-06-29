بدء فعاليات اجتماع الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج



بدأت فعاليات اجتماع الهيئة العامة "للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج"، مساء اليوم الجمعة، 29 يونيو، في مدينة إسطنبول، بمشاركة نحو 500 شخصية، ويأتي الاجتماع في ظل تطورات سياسية وأمنية إقليمية ودولية بالغة الخطورة، خاصة تلك التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وما بات يسمى "صفقة القرن".

وتهدف الاجتماعات التي تنتهي فعالياتها يوم غد السبت، إلى مناقشة استكمال هياكل المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، واعتماد النظام الأساسي والعضوية، والخطة الاستراتيجية له، ومن المقرر أن يبحث المجتمعون سبل التصدي لصفقة القرن التي تستعد الإدارة الأمريكية لإطلاقها بالتنسيق مع قوى إقليمية، إضافة إلى مناقشة وضع خطط عمل لإفشال محاولات تصفية القضية.

وقال سليمان أبو ستة رئيس الهيئة العامة للمؤتمر، "أكد الفلسطينيون للعالم أننا شعب له أرض اسمها فلسطين، وأننا لسنا معسكرات لاجئين نبحث عن خبز وخيمة، وأشار أن "فلسطينيي الخارج يقع عليهم واجب تاريخي وإنساني كبير، فهم الآن 6 ملايين، ثلاثة أرباعهم شباب متعلمون في كل المجالات والنشاطات الوطنية والاجتماعية، وواجبنا أن نستقطب أفضل مجموعة منهم.

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