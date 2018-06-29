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ضبط 450 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالبحيرة

منذ 3 يوم
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ضبط 450 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالبحيرة


نفذ أمن البحيرة حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مساء اليوم الجمعة، 29 يونيو، عن ضبط أشرف ض م 42 سنة صاحب شركه تعبئة حاصلات زراعية كائنه مدينة حوش عيسى لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازه وتعبئة فاصوليا بيضاء في شكائر غير مدون عليها أي بيانات أو علامات تجارية وضُبط بحوزته 5 طن فاصوليا بيضاء ، وضبط أمال  ف م 42 سنة صاحبة مخبز بلدى كائن قرية خنيزه مركز كوم حماده لقيامها بتجميع دقيق بلدى مدعم إستخراج 82 % والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضُبط بحوزتها 450 كيلو دقيق بلدى مدعم. 
تم ضبط محمود ا ح 46 سنة صاحب مصنع جبنه رومى كائن قرية النقيدى مركز كوم حماده لحيازته وإستخدامه ملح سياحات في تصنيع الجبنه الرومى مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدره وضُبط بحوزته كمية 10 طن ملح سياحات.
 

 

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