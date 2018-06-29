استشهاد طفل و 310 آخرين برصاص الاحتلال الصهيوني خلال مسيرة العودة



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، 29 يونيو، عن استشهاد طفل فلسطيني، وإصابة 310 آخرين، برصاص الجيش الاحتلال الصهيوني خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والطفل يبلغ من العمر 13 عاما، استشهد جراء تعرضه لرصاص إسرائيلي في رأسه، شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

ووصل عدد الجرحى إلى 310، بجراح مختلفة وبالاختناق، وذكر أن من بين الجرحى 3 حالات خطيرة، وأن 177 مصابا تم علاجه ميدانيا، فيما تم تحويل 133 آخرين إلى المستشفيات.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي القطاع وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية، ومع استشهاد الطفل، يبلغ عدد الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية المسيرات، نهاية مارس الماضي، 134، فيما أصيب الآلاف بجراح مختلفة.