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إزالة 52 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 275
إزالة 52 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

 


تمكنت حملة مديرية الزراعة بكفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، 29 يونيو، من إزالة 52 حالة تعدى على مساحة فدانين على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، ووزعت الجمعيات الزراعية 54 ألف طن أسمدة منهم 33 ألف طن يوريا، و21 ألف طن نترات.
وتم تطهير 71 كيلو من المراوى ، و78 كيلو متر من المصارف، وأنه تفقد أعمال  تطوير الرى الحقلى بمراكز قلين ،ودسوق، وكفرالشيخ، والرياض، وسيدى سالم، وتابع يوم حقلى لمحصول فول الصويا بمركز بيلا، بمركز الرياض
 وتم تسويق 155 ألف طن قمح للبنك المصرى، والشركة القابضة للمطاحن، والشركة القابضة للصوامع، وتم علاج 76 ألف فدان من القطن المنزرع من الآفات الأولى على جميع قطاعات المحافظة الزراعية، وعلاج 81 ألف فدان من الأرز المنزرع على جميع قطاعات المحافظة الزراعية من الحشائش والدودة الدموية والريم والتبقع البنى.
 

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