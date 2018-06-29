اصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة عقب اصطدامها بعمود انارة

تلقى أمن الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، 29 يونيو، اخطارا يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي ماركة "شيفروليه فان"، إثر بعامود إنارة ولوحة إعلانية علي جانب طريق سندوب الجامعه السريع أمام اكاديمية السلاب ووجود مصابين، أدى إلى أصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سياره ملاكي عقب اصطدامها بعامود اناره على طريق سندوب الجامعه السريع أمام اكاديمية السلاب.

وانتقل رجال المباحث وسيارات الاسعاف ومسؤولى المرور ومسؤولى مركز ومدينة المنصورة إلى مكان البلاغ وتبين أن السيارة تحمل ارقام 7369 د ق ط، وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القياده فى يد السائق، ما أدى الى اصطدامها بعامود انارة ولوحة إعلانية وإنقلابها عدة مرات فيما تبين إصابة 10 مواطنين بإصابات بالغة ونقلهم بسيارات الاسعاف للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.